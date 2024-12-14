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Dünya
AA 14.12.2024 11:51

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yerinden edilmişlerin sığındığı evler ile okulları hedef alması sonucu 6 Filistinli öldü.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya beldesinde En-Nezle bölgesinde "Sadullah" ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail askerleri helikopterle yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan Yafa Okuluna rastgele ateş açması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar da İsrail ordususun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.

İsrail ordusunun ayrıca gece boyu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile Megazi Mülteci Kampı'nı topçu ateşiyle saldırılar düzenlediği kaydedildi.

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