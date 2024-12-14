Güney Kore'de Başkent Savunma Komutanı tutuklandı

Yonhap'ın haberine göre, savcılık, daha önce görevden alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Lee'nin sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklandığını bildirdi.

Tutuklanan 3'üncü üst düzey savunma yetkilisi

Lee, soruşturma kapsamında tutuklanan 3'ncü üst düzey savunma yetkilisi oldu. Daha önce, istifa eden Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Korgeneral Yeo In-hyung tutuklanmıştı.

Aralarında Genel Kurmay Başkanı, Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu üst düzey askerler soruşturma kapsamında görevden alınmıştı.

Sıkıyönetim davasına bakan özel savcılık ekibi, 12 Aralık'a Başkent Savunma Komutanlığı'nda arama yapmıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim ilanının ardından "sıkıyönetim birlikleri" adı altında Ulusal Meclis'e giren askerlerin Başkent Savunma Komutanlığından gönderildiği bildirilmişti.

Gözaltına alınan emniyet müdürleri tutuklandı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcılığın talebiyle, acil gözaltı kararıyla tutulan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'in tutuklanmasına karar vermişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

"Sıkıyönetim birlikleri" Ulusal Meclise girmişti

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon "şüpheli" olarak tanımlanmıştı

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürüttüğü soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.