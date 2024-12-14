UNICEF: Dünya buna kayıtsız kalamaz

Russell, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'na dün düzenlenen saldırıda en az 8 çocuğun da aralarında bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin hava saldırılarında yaralandığını hatırlatan Russell, "Bu son şiddet olayı, son bir ay içinde Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısını 160'ın üzerine çıkardı. Bu, kasım ayı başından bu yana her gün ortalama 4 çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor" dedi.

Russell, Gazze'deki duruma çocukların neden olmadığını ve bunu durdurma güçlerinin de bulunmadığını, diğer taraftan en ağır bedeli hayatları ve gelecekleriyle ödediklerini belirtti.

Son 14 ayda Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun öldüğüne işaret eden Russell, 1,1 milyon çocuğun ise neredeyse tamamının acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık tehdidi devam ederken insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlanmış olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gazze genelinde çocuklar ve aileler sürekli olarak yerlerinden ediliyor ve bu durum yüz binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu 1,9 milyon insanı yerlerinden etti. Gazze'de güvenli bir alan yok ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte çocuklar, yiyecek, temiz su, tıbbi malzeme ve sıcak giysiler gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde istikrarsızlık içinde yaşıyor. "

Önlenebilir hastalıkların hızla yayıldığına işaret eden Russell, binlerce çocuğun deri döküntüleri ve akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığını belirti.

Russell, "Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz" ifadesini kullandı.