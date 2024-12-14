Güney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Yoon'dan ilk açıklama

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Meclise sunulan önergenin kabul edilmesinin ardından Devlet Başkanı Yoon açıklamada bulundu.

"Aldığım tüm eleştiri ve destekleri dikkate alarak sonuna kadar halkım için elimden geleni yapacağım" diyen Yoon, siyasi topluma "pervasız siyasetten kaçınma" çağrısında bulundu.

Yoon, ayrıca, "şimdilik ara veriyor olsa da, son iki buçuk yıldır halkla birlikte geleceğe yönelik yolculuğunun durmayacağını" belirtti.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Yoon'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Meclise sundukları yeni önerge bugün oylanarak kabul edildi.