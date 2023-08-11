BAE İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların ülkeye girişine izin vermedi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 170 yolcusuyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan bir uçak öğleden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanındaki yetkililerin uçaktan inen yolcuları bir kenarda beklettiği ve Abu Dabi'ye inen diğer uçaklardaki yolcuların giriş hatlarında onların önüne geçirildiği aktarıldı.

İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların BAE'ye girememe nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.