Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2023 21:55

BAE İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların ülkeye girişine izin vermedi

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'den gelen "Wizz Air" hava yolu şirketine ait bir uçaktaki yaklaşık 170 yolcunun ülkeye girişine izin vermedi.

BAE İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların ülkeye girişine izin vermedi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 170 yolcusuyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan bir uçak öğleden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanındaki yetkililerin uçaktan inen yolcuları bir kenarda beklettiği ve Abu Dabi'ye inen diğer uçaklardaki yolcuların giriş hatlarında onların önüne geçirildiği aktarıldı.

İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların BAE'ye girememe nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ETİKETLER
BAE İsrail Birleşik Arap Emirlikleri
Sıradaki Haber
Trump'ın 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili davasında "kısıtlı koruma" kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kızılay Gençlik Kampını ziyaret etti
23:16
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı
23:06
ABD: Tutuklu Amerikalılarla ilgili İran'la müzakereler sürüyor, henüz anlaşma yapılmadı
23:14
Arnavutluk'ta FETÖ protestosu
23:23
İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
23:17
Barclays: Türkiye'nin döviz rezervi artışının devam etmesini bekliyoruz
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ