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Dünya
AA 11.08.2023 20:55

ABD Başkanı'nın oğlu hakkındaki soruşturmalara özel savcı atanıyor

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara özel savcı atayacağını duyurdu.

ABD Başkanı'nın oğlu hakkındaki soruşturmalara özel savcı atanıyor
[Fotograf: AP]

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında söz konusu soruşturmalarla ilgili görevlendirilen özel savcının bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri konusunda soruşturmalar yürüten Delaware Başsavcısı David Weiss olduğunu açıkladı.

Weiss'in soruşturmalarının kendisinin özel savcı olarak görevlendirilmesini gerektiren seviyeye ulaştığını ve bu pozisyona atanma isteğini dile getirdiğini kaydeden Garland, "Talebi ve konunun olağan dışı koşullarını değerlendirip kendisini özel savcı olarak atamanın kamu yararına olacağı sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti
Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Weiss'in Hunter Biden hakkında "devam eden soruşturmadan" ve "bu soruşturmadan doğan veya doğabilecek diğer tüm konulardan" sorumlu olacağının altı çizildi.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

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