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Dünya
BBC 21.06.2023 06:36

Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, federal gelir vergisini ödememek ve uyuşturucu kullanmasına rağmen silah sahibi olmak suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı ile anlaşmaya vardı.

Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti

Cumhuriyetçilerin büyük suçların üstünün örtüldüğü iddialarına sebep olan soruşturma beş yıldır sürüyordu.

Salı günü açıklama yapan savcılar, Hunter Biden’ın ikametinin bulunduğu Delaware’daki başsavcı ile Biden arasında yapılan anlaşmanın federal yargıç tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Anlaşma gereği Biden’ın hapis yatmayacağı tahmin ediliyor.

The Washington Post gazetesine göre savcılar şartlı tahliye koşullarının uygulanmasını sağlayacak.

Bu gelişmelerin sorulduğu ABD Başkanı Biden, gazetecilere “oğluyla gurur duyduğunu” söyledi.

Joe Biden: Oğlumla çok gurur duyuyorum
Joe Biden: Oğlumla çok gurur duyuyorum

Babası başkan olduktan sonra 2021 yılında yayımlanan anı kitabında Hunter Biden kokain ve başka uyuşturuculara bağımlılığı olduğunu kaleme almıştı.

Biden, özellikle ağabeyinin beyin kanserinden 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bağımlılığının tekrar başladığını aktarmıştı.

Biden, bağımlılığı olmasına rağmen silah bulundurmak suçundan terapi ve rehabilitasyon gibi bir sürece girebilir.

Avukatı ise yaptığı açıklamada Biden’ın “bağımlı olduğu dönemde yaptığı hataların sorumluluğunu bu şekilde üstüne aldığını, müvekkelinin iyileşip yoluna devam etmek istediğini” söyledi.

ABD’nin eski başkanı olan ve gizli devlet belgelerini bulundurmak ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Donald Trump ise bu gelişmeye tepki göstererek, “seçimlere müdahale edildiğini ve sistemin bozulduğunu” söyledi.

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