Çad ordusu, askerleri alıkonulan Fransa ordusundan özür diledi

Savunma Bakanı Davud Yaya, düzenlediği basın toplantısında, yaşananları "talihsiz bir olay" olarak nitelendirdi.

Yaya, Barkhane Operasyonu kapsamında Çad'da bulunan Fransız askerlerinin, Adre kentinde izinli şekilde görevdeyken başlarına gelenler için üzgün olduklarını belirtti.

Fransız askerlerini alıkoyan Çad askerinin gözaltına alındığını ve disiplin cezasına çarptırıldığını bildiren Yaya, Fransız ordusundan özür diledi.

Çad güvenlik kaynakları, Fransız askerlerinin, zırhlı araçla Sudan sınırındaki Adre askeri üssüne görev yetki belgeleri olmadan giriş yaptığını belirtmişti.

Fransa Ordu Sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevinde yaşanan olaya ait olduğunu aktarmıştı.

Fransız askerlerinin, bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından alınmış izinleri bulunduğunu ifade eden Gaudilliere, askerlerin görev sırasında devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini söylemişti.

Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan şekilde yapıldı." diyerek, Fransız askerlerinin gerekli izinleri olduğu için durumun hemen çözüldüğünü savunmuştu.

Fransa, kıtada eski nüfuzunu korumakta zorlanıyor

Fransa, 2013'te konuşlandırdığı askerlerini, Malili yetkililerin talebiyle iki ülke arasında yaşanan siyasi krizin ardından geçen yıl tamamen çekmek zorunda kalmıştı.

Afrika'daki Sahel bölgesinden tamamen ayrılmak istemeyen Fransa, Mali'den çektiği askeri unsurlarının bir kısmını Çad ve Nijer'e kaydırmıştı.

Uzmanlar, Paris yönetiminin Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Nijer, Çad gibi eski sömürgelerinde halk arasında yükselen Fransız karşıtlığı nedeniyle eski nüfuzunu korumakta zorlandığı değerlendirmelerini yapıyor.