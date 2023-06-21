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Dünya
AA 21.06.2023 06:27

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenledi

Yahudi yerleşimciler, 4 yerleşimcinin öldürülmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenledi

Yerleşimcilerin saldırıları, Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kenti çevrelerinde yoğunlaştı.

Nablus’un, Huvvara, Burin, Urif, Duma ve Yatma beldeleri Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldı.

Görgü tanıkları, onlarca yerleşimcinin Huvvara beldesine baskın yaptığını, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandıklarını aktardı.

Tanıklar, yerleşimcilerin, bir aracı ateşe verdiğini, zeytin ağaçlarını tahrip ettiğini ve Filistinlilerin evlerini taşladığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları da hesaplarından yerleşimcilerin saldırılarını ve camilerden yerleşimcilere karşı koyma çağrılarının görüntülerini paylaştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus’ta yerleşimcilerin saldırılarında yaralanan çok sayıda Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Ramallah’ın El-Leben eş-Şarkiye, es-Saviye ve Turmusaya beldeleri de yerleşimci saldırılarına şahit oldu.

Görgü tanıkları, yerleşimcilerin bir tarım arazisiyle bir araba hurdalığını ateşe verdiğini belirtti.

Yerleşimciler, Ramallah ile El-Beyra kentlerinin ana girişlerini, Nablus’un güneyinde Yits’har Caddesi'ni ve Kalkilya-Nablus yolunu kapatarak Filistinlilerin araçlarını taşlamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli’de bir benzin istasyonu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci ölmüş, 1’i ağır 4 kişi de yaralanmıştı.

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