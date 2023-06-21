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Dünya
AA 21.06.2023 06:26

Pakistan ve Çin'den 4,8 milyar dolarlık nükleer güç ünitesi anlaşması

Pakistan ve Çin, Chashma Nükleer Enerji Santrali'ne değeri 4,8 milyar dolar olan 1200 megavatlık yeni güç ünitesi inşa edilmesi için anlaşma imzaladı.

Pakistan ve Çin'den 4,8 milyar dolarlık nükleer güç ünitesi anlaşması

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da Chashma Nükleer Enerji Santrali'ne 5. nükleer reaktörün inşa edilmesi için imza töreni düzenlendi.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Başkanı Wang Yongge ve Pakistan Atom Enerji Komisyonu (PAEC) Başkanı Muhammed Said, Chashma Nükleer Enerji Santrali'ne değeri 4,8 milyar dolar olan 1200 megavatlık yeni güç ünitesi inşa edilmesine yönelik anlaşmayı imzaladı.

Törene katılan Başbakan Şahbaz Şerif, bu anlaşmayı iki ülkenin ekonomik işbirliğinde ileriye dönük atılan önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Şerif, Şubat 2023'te Çin'in desteğiyle K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesinin devreye alındığını anımsatarak, bugün ise Chashma-5 için anlaşma imzalandığını vurguladı.

Pekin'e finansal desteği için teşekkür eden Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e derinden minnettar olduklarını söyledi.

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