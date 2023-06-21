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Dünya
AA 21.06.2023 06:21

ABD, rekor sayıda mülteciden Rusya'yı sorumlu tuttu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temscilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna'daki savaş sebebiyle mülteci sayısının "rekor seviyede" artmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.

ABD, rekor sayıda mülteciden Rusya'yı sorumlu tuttu

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Greenfield, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 Haziran'da bombalarla vurulmasının ardından çıkan su baskınlarından dolayı birçok kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Greenfield, "Başkan Putin'in Ukrayna'da başlattığı haksız savaş, mülteci sayısındaki rekor artışın baş sorumlusu." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmaların da kitlesel hareketlilikleri tetiklediğini kaydeden Greenfield savaş, siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler gibi unsurların rekor sayıdaki insanı zorla yerinden ettiğini vurguladı.

Greenfield, dünyanın "eşi görülmemiş" bir küresel krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin yerinden edilmiş savunmasız insanlara 17 milyon dolardan fazla yardım sağladığını ifade eden Greenfield, bunun on milyonlarca mülteciye, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve çatışmalardan etkilenen insanlara yiyecek, su, barınak, sağlık hizmeti gibi alanlarda destek olduğunu kaydetti.

Greenfield, "Hiçbir ülkenin tek başına yerinden edilmiş milyonlarca insana çözüm sağlayamayacağını; bunun küresel çapta işbirliği içerisinde yapılması gerektiğini" sözlerine ekledi.

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