Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.06.2023 06:16

Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye "diktatör" yakıştırması

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "diktatör" olduğunu ima etti.

Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye "diktatör" yakıştırması
[Fotograf: Reuters]

California'da düzenlenen bir kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin Şubat'ta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Şi'nin balonun Amerikan hava sahasında vurularak düşürüldüğü zaman "utandığını" ve "balonun orada olduğunu bile bilmediğini" söyleyen Biden, "En önemli nokta, şu anda yeniden bir ilişki kurmak istediği bir durumda olması." dedi.

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca Çin'in ciddi ekonomik sorunları olduğunu kaydederek, "Çin için endişelenin ama Çin'le ilgili endişelenmeyin." yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı'nın ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki Quad ittifakından da rahatsız olduğunu dile getiren Biden, Şi'nin kendisini arayarak bunu yapmamalarını istediğini ifade etti.

ETİKETLER
ABD Joe Biden ABD-Çin İlişkileri
Sıradaki Haber
Peru'da eski Başbakan Chavez, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:42
Manisa'da "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
06:48
BM, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için çağrı yaptı
06:38
Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti
06:34
Denizli'de tır yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
06:33
ABD, Titanik'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltı için kurtarma sistemi gönderecek
06:31
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 41 mahkum öldü
Fransa'da göçmen protestosuna polis müdahalesi
Fransa'da göçmen protestosuna polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Sahte yağ aracın motorunu parçaladı
Sahte yağ aracın motorunu parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ