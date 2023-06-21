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Dünya
AA 21.06.2023 03:39

Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasındaki ölü sayısı 82'ye yükseldi

Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasındaki ölü sayısı 82'ye yükseldi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunan Sahil Güvenlik, Navarin'in 47 deniz mili güneybatısında bir cansız bedene daha ulaştı.

Otopsi için Kalamata'ya götürülen cesetle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

İnsan kaçakçılığı şüphelileri ifade verdi

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının ifade verme süreci de sona erdi. Şüpheliler, masum olduklarını savundu.

Gözaltına alınanlardan biri, diğer 4 şüphelinin yasa dışı göçmen kaçakçısı olduğunu iddia etti.

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Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

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