Meksika’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı

Meksika’nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletindeki Hermosillo ile Ciudad Obregon şehirleri arasındaki yolda 'dur' ihtarına uymayan araç Ulusal Muhafızlardan kaçmaya başladı.

İçerisinde 2 gencin bulunduğu araç, Ulusal Muhafız ekiplerinden kaçarken, yolda kendisini durdurmaya çalışan başka bir Ulusak Muhafız ekibine çarptı.

Olay sonrası araçta bulunan 2 genç gözaltına alındı.

Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, kovalamacanın ön plakası bulunmayan bir aracın güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istenmesi ile başladığı ifade edilerek, aracın yolda bulunan Ulusal Muhafız ekibine telsizle bildirildiği aktarıldı.

Kaçan aracın sürücüsünün kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin üzerine doğru aracını sürdüğü belirtilen açıklamada, olayda 1 Ulusal Muhafız personelinin yaralandığı ve Ulusal Muhafızlara ait araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.