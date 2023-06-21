ABD'de "sahte papaz" tutarak çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine ceza

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyaletin kuzeyinde iki ayrı yerde restoran işleten Che Garibaldi, çalışma saatleri içinde sahte papaz tutarak çalışanlarını itirafta bulunmaya yöneltti.

Yeminli günah çıkarma seansında sahte papaz, çalışanlara, işe geç kalıp kalmadıkları, restorandan para çalıp çalmadıkları veya iş verenlerine karşı kötü niyetli olup olmadıkları şeklinde sorular yöneltti.

Yetkililer, çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, Sacramento Katolik Piskoposluğu, kendilerine bağlı herhangi bir papazın bu olayla bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma sırasında ayrıca, restoranda mesai ödenmediği tespit edilince restoran sahibi Garibaldi’ye ve işletmeciye, 35 çalışanına toplam 140 bin dolar geçmiş maaş ve tazminat ödemesi ile 5 bin dolar ceza kesildi.

Çalışma Bakanlığının açıklamasında, çalışanlara iş yeri "günahlarını" kabul ettirmek için sahte papaz kullanma girişimi “utanmazca” şeklinde nitelenerek, iş verenin çalışanlara yönelik tutumunun işçileri susturmayı ve emeklerinin karşılığını ödememeyi amaçladığı kaydedildi.