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Dünya
İHA 21.06.2023 00:46

Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü

Honduras’ta bir kadın hapishanesinde çıkan isyanda 41 kişi hayatını kaybetti.

Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü
[Fotograf: AA]

Honduras’ın başkenti Tegusigalpa yakınlarındaki Tamara kentinde bulunan Centro Femenino de Adaptacin Social (CEFAS) adlı kadın hapishanesinde isyan çıktı.

Honduras Güvenlik Bakanı Yulissa Villanueva yaptığı açıklamada, çıkan isyanda 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hapishanedeki isyanın ardından olağanüstü hal ilan edilirken, bazı mahkumların yaralı olarak tahliye edildi.

İsyan sırasında hapishanede yangın çıktığı görüldü.

Saldırıda yaralanan bir mahkum, isyanın ellerinde AR-15 saldırı tüfekleri bulunan bir grup mahkumun 1 numaralı hapishane hücresine gelerek içeride bulunanların üzerine ateş açmasıyla çıktığını ifade etti.

Honduras basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden mahkumlarının çoğunun cansız bedenlerinin yanmış halde bulunduğu aktarılarak, saldırganların 18 adlı çetenin mensupları oldukları iddia edildi.

Mahkum yakınları olay sonrası bilgi almak için cezaevine akın ederken, yetkililer hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Honduras’ta 2019 yılında yaşanan hapishane kavgasında 18 mahkum ölmüş, 2012’de meydana gelen hapishane yangınında ise 350’den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

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