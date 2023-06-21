Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.06.2023 00:40

ABD'den cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım

ABD, cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle ikisi Güney Sudanlı, ikisi de terör örgütü DEAŞ üyesi olmak üzere 4 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD'den cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, dün kutlanan Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü kapsamında, ABD'nin cinsel şiddeti sona erdirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Bugün, cinsel şiddet gerçekleştiren aktörleri hedef alan "tarihi" yaptırımlar uygulayacaklarını aktaran Biden, böylece ilk kez çatışmalarda cinsel şiddetin bir yaptırımla sonuçlandığını kaydetti.

Biden, iç savaş sırasında "sivillerin tecavüze uğraması ve öldürülmesini göz ardı eden" Güney Sudan'dan iki kişiye ve "Ezidi kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve işkenceden sorumlu" iki terör örgütü DEAŞ üyesinin yaptırıma tabi olacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu dört ismi "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine aldığını açıkladı.

ETİKETLER
ABD DEAŞ
Sıradaki Haber
Biden: ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:08
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
01:49
Yunanistan'da göçmen teknesi faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
01:29
İlim Yayma Ödülleri 3. kez sahiplerini bulacak
00:59
Meksika’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı
00:57
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli bahçıvan alacak
00:55
ABD'de "sahte papaz" tutarak çalışanlarına günah çıkartan restoran sahibine ceza
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
FOTO FOKUS
Sahte yağ aracın motorunu parçaladı
Sahte yağ aracın motorunu parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ