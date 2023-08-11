Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2023 19:54

Norveçli dağcı, K2'ye tırmanırken yaralanan rehberi "ölüme terk ettikleri" iddiasını reddetti

Norveçli dağcı Kristin Harila, ekibi ile dünya rekoru kırabilmek için Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesindeki dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandıkları esnada yüksekten düşerek yaralanan rehberlerini "ölüme terk ettikleri" yönündeki iddiaları reddetti.

Norveçli dağcı, K2'ye tırmanırken yaralanan rehberi "ölüme terk ettikleri" iddiasını reddetti
[Fotograf: AA]

BBC'nin haberine göre, dağcıların, yaralı halde yatan Mohammed Hassan'ın "üzerine basıp geçtiklerini" gösteren videolar ortaya çıktı.

Harila, videoların ardından artan tepkiler nedeniyle dün sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz'daki tırmanış sırasında düştüğü ve aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirilen Hassan'ın kendisi ve ekibi tarafından "ölüme terk edildiği" iddiasını reddeden Harila, Hassan'ın ölümünden kimsenin sorumlu tutulamayacağını söyledi. Harila, "yanlış bilgi ve nefretin yayılmasını" durdurmak için açıklama yapmaya karar verdiğini aktardı.

Ekibinin Hassan'a yardım etmeye çalıştığını ancak "dağdaki koşullardan dolayı onu hareket ettirmenin çok tehlikeli olduğunu" ifade eden Harila, ekibiyle "ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını" kaydetti.

Harila, ayrıca kendisi, kameramanı ve diğer iki dağcının Hassan'ı yukarı çekebilmek için "neredeyse 1,5 saat harcadığını" anlattı.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
Biden'la evi ve ofisinden çıkan gizli belgelerle ilgili nasıl görüşüleceği müzakere ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Kızıldeniz'de tehlike oluşturan tankerdeki petrolün tahliyesi tamamlandı
20:18
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
20:12
Abdülhamid Han Yunan basınında: Mavi Vatan filosunun en güçlüsü
20:03
Bakan Şimşek, Batman'da bir dizi temaslarda bulundu
20:00
Samsun'da gümrük kaçağı 254 elektronik sigara ele geçirildi
19:54
Biden'la evi ve ofisinden çıkan gizli belgelerle ilgili nasıl görüşüleceği müzakere ediliyor
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ