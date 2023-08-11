ABD Rus elitlere karşı yaptırım listesini genişletiyor

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisince (OFAC) hedef alınan 4 kişinin Rusya'daki en büyük finans ve yatırım kuruluşlarından biri olan Alfa Group Konsorsiyumu'nun denetim kurulunda görev yaptığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilere daha önce Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık tarafından da yaptırım uygulandığı ifade edildi.

OFAC'ın ayrıca Rusya'nın yaptırımlara müdahalelerine katılan bir iş derneğini de hedef aldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu derneğin ithal ikamesini, teknoloji bağımsızlığını ve teknoloji geliştirmeyi destekleyen çeşitli koordinasyon konseylerine sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım uygulanan Rus elitler Petr Olegovich Aven, Mikhail Maratovich Fridman, German Borisovich Khan ve Alexey Viktorovich Kuzmichev olarak sıralandı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Zengin Rus elitleri, Kremlin Ukrayna halkına savaş açarken işlerini her zamanki gibi sürdürebilecekleri fikrinden kendilerini kurtarmalı. Uluslararası koalisyonumuz, Ukrayna'nın haksız ve sebepsiz işgaline imkan verenlerden hesap sormaya devam edecek." ifadelerini kullandı.