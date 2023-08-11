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Dünya
AA 11.08.2023 20:10

Abdülhamid Han Yunan basınında: Mavi Vatan filosunun en güçlüsü

Türk sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yeni görevi, Yunan basınında geniş yer buldu. Gemi için "Mavi Vatan filosunun en güçlüsü" yorumları yapıldı.

Abdülhamid Han Yunan basınında: Mavi Vatan filosunun en güçlüsü
[Fotograf: AA]

Abdülhamid Han sondaj gemisi Yunan basınında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türk sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yeni görevini manşetine taşıdı.

Ethnos gazetesi, Ankara ile Atina'nın bir jeopolitik satranç oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülemeyen bir oyuncu olmaya devam ettiğini, Atina'nın adımlarına karar vermek için Erdoğan'ı beklediğini kaydetti.

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"Türkiye daha da güçlendi"

Ta Nea gazetesi de Erdoğan'ın,, "Abdülhamid Han sondaj gemisiyle Türkiye'nin daha da güçlendiğini" vurguladı.

Yunanistan devlet kanalı ERT de, Abdülhamid Han'ın yeni görevine detaylı yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini 'bölgesel bir güç' haline getirme amacına vurgu yaptı.

Bunun için Türkiye'nin araştırma kabiliyetlerini ve bilgi birikimini kullandığına dikkati çekti.

Haber sitesi İ-EİDİSEİS ise Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık verdiğini yazdı.

Haberde, “Teknolojik olarak en gelişmiş sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, teknik donanımı ve fiziki özellikleri ile meşhur Mavi Vatan filosunun en güçlüsü olarak hizmet verecek"  ifadelerini kullanıldı.

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