Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının karargah, cephane ve diğer askeri altyapısı imha edildi.

Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.