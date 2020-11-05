Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
Azerbaycan ordusu, Terter istikametindeki Tonaşen köyünde Ermenistan ordusuna ait kışlayı vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının karargah, cephane ve diğer askeri altyapısı imha edildi.
Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 18:06
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