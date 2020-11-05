Atina, cami bulunmayan tek Avrupa başkentiydi ve bu nedenle çok eleştiriliyordu.

Atina'daki Müslümanlar 14 yıl boyunca yoğun çaba sarf etti; İslam karşıtlarının ve ırkçıların itirazlarına rağmen şehirde ilk cami açıldı.

Mimarisi eleştiriliyor

Caminin kubbesiz ve minaresiz olması ise eleştiri konusu oldu.

Yapının camiye benzemediğini belirterek Yunan hükümetini eleştiren Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı Naim Elgadur, şunları söyledi:

"Size cami yaptık diyorlar. Hangi cami? Üzerine halı döşedikleri, sıradan bir yer yapmışlar. Biz Müslümanlar, Atina'da 500 bin kişiden fazlayız. 500 bin kişiye 350 kişilik bir ibadethaneyi yeterli görebilmek mümkün mü?

Siz bu şekilde üzerinde yazılar yazılmış bir ibadethane veya kilise gördünüz mü? Elbette ki görmediniz. 500 bin Müslüman'ın yaşadığı Atina'ya, ihtiyaca cevap verecek büyüklükte, minaresi ve kubbeleri olan bir caminin inşa edilmesi gerekmektedir."

[Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı Naim Elgadur]

Yönetimde Hristiyan ağırlığı

Atina yönetimin aldığı karar gereği, caminin yönetimi 5 Hristiyan ve 2 Müslüman'dan oluşan kurula devredilecek.

350 kişilik caminin imamlığına 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zeki getirildi.

Camide şimdilik salgın nedeniyle en fazla 9 kişilik cemaate izin veriliyor.

Atina'nın ilk camisi, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait eski bir prefabrik hangardan dönüştürüldü.