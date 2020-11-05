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Trump'tan 'sayımı durdurun' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde oy sayımının durdurulması çağrısı yaptı.
Trump, Twitter hesabından "Sayımı durdurun!" paylaşımında bulundu.
Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Trump'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde sonuçlar henüz netlik kazanmadı.
270 delege kazanan adayın başkan seçileceği yarışta Biden 264, Trump ise 214 delegeye sahip.
Etiketler: Son Dakika Donald Trump Joe Biden ABD Başkanlık SeçimleriSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 17:27
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