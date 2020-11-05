Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da fabrika deposunda yangın: 12 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Hindistan'ın batısında bir kumaş fabrikasının deposunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Gujarat eyaletinde Ahmedabad yakınındaki kumaş fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu deposunda yangın çıktığını açıkladı.
Yangında 12 kişi hayatını kaybetti, deponun bir kısmı yıkıldı ve yakındaki binalar zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, yangınla ilgili üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
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