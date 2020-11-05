Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Şolgara Emniyet Müdürü Sayed Arif İkbali, ilçedeki korucu komutanlarından Nazar Gul'un evine yerleştirilen bombanın patlatıldığını açıkladı.
İkbali, saldırıda komutan Gul'un oğlu ve iki sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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