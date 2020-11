Hacıyev, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımlarda, TRT'nin Ermenistan'ın saldırılarını kitlelere duyurmada "harika bir iş çıkardığını" belirtti.

TRT'nin bölgedeki gerçekleri dünyaya aktardığı için Ermeni propagandasının hedefi olduğunu ifade eden Hacıyev, paylaşımını TRT'ye teşekkür ederek noktaladı.

@trt is doing fabulous job to bring realities of Armenia's aggression against Azerbaijan to key targeted audiences. Therefore minor technical errors makes Armenian propaganda so 'happy'. TRT will continue to bring atrocities of Armenia against civilians to world. Thanks @TRT