Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde başta Tul Kerim kenti olmak üzere Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Doğu Kudüs’ün İseviyye mahallesinden 3 kişi olmak üzere 18 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında çok sayıda eski tutuklu ve İslami Cihad’a yakın bazı isimlerin bulunduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.