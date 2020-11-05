Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Herhangi bir eyalette oyların çoğunluğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

Seçimin kaderini belirlemesi öngörülen kilit eyaletlerdeki başa baş yarışın sürmesi, henüz kesin bir galibin ilan edilmesini olanaksız kılıyor.

Demokratlar, Michigan ve Wisconsin'i geri almış görünüyor

Geçici sonuçlar, Demokrat Parti adayı Biden'ın, Trump'ın 2016'daki seçim zaferinde kilit rol oynayan Michigan ve Wisconsin eyaletlerini kazandığını gösteriyor.

Dün gece oyların tamamının sayıldığı Wisconsin eyaletinde, Biden 1 milyon 630 bin 389 oyu hanesine yazdırırken, Trump 1 milyon 609 bin 879 oyda kaldı. Demokratlar, 10 seçici delegeye sahip eyalette zaferini ilan etti.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı Michigan eyaletinde ise Biden 2 milyon 769 bin 197, Trump ise 2 milyon 634 bin 573 oy kazanmış görünüyor. Aradaki 134 bin 624 oyluk fark, eyaletin 16 seçici delegesini büyük olasılıkla Demokratların hanesine yazdıracak.

Pensilvanya'daki fark, Cumhuriyetçilerin aleyhine kapanıyor

Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü 20 seçici delegeye sahip Pensilvanya eyaletinde, 500 bine kadar çıkan oy farkı, 64 bin 614'e kadar indi.

Oyların yüzde 91'inin sayıldığı eyalette, Trump 3 milyon 215 bin 969, Biden ise 3 milyon 51 bin 355 oy kazandı.

Eyalette halen sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy olduğu göz önüne alındığında, seçim sonucunun Demokratlar lehine değişmesi olasılık dışı değil.

Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da Cumhuriyetçiler önde

Cumhuriyetçiler, oyların tamamına yakınının sayıldığı Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerini küçük oy farklarıyla önde götürüyor.

Trump'ın 2 milyon 732 bin 120, Biden'ın 2 milyon 655 bin 383 oy kazandığı Kuzey Carolina'da 15 seçici delege, Trump'ın 2 milyon 429 bin 783 ve Biden'ın 2 milyon 406 bin 774 oy kazandığı Georgia'da ise 16 seçici delege Cumhuriyetçilerin hanesine yazılacak gibi görünüyor.

Halen oyların yüzde 47'sinin sayıldığı, 3 seçici delegeye sahip Alaska eyaletinde ise Cumhuriyetçiler açık farkla önde. Trump'ın 108 bin 231 oyuna karşı, Biden 56 bin 849 oy kazanabilmiş durumda.

Arizona ve Nevada'da Demokratlar önde

Seçim sonucunun halen netleşmediği Orta Batı eyaletleri Nevada ve Arizona'da ise Demokratlar, ipi göğüslemeye yakın görünüyor.

Oyların yüzde 84'ünün sayıldığı, 11 seçici delegeye sahip Arizona'da Biden 1 milyon 444 bin 313, Trump ise 1 milyon 365 bin 40 oy kazanmış durumda. Aradaki oy farkı 79 bin 273.

Oyların yüzde 86'sının sayıldığı, 6 seçici delegeye sahip Nevada'da Biden 588 bin 252, Trump ise 580 bin 605 oy kazanmış durumda. Aradaki oy farkı 7 bin 647.

Trump ekibi, sonuçları mahkemeye taşıyacak

Başkan Trump'ın kampanya ekibi, dün gece Demokratların zaferinin ilan edildiği Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılması, Demokratların önde götürdüğü Michigan, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki farkın hızla kapandığı Pensilvanya eyaletlerinde ise oy sayımının durdurulması için yasal girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan Cumhuriyetçiler, oy sayımının devam ettiği Georgia eyaletinde, Savannah kentinin merkezi olduğu Chatham County'de seçim günü oy verme işleminin tamamlandığı saat 19.00'dan sonra kullanılan bazı oyların sayıma dahil edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Kongre yarışı da kafa kafaya

Başkanlık seçimiyle yapılan Kongre seçimlerinde, Demokratlar, Senatoda çoğunluğu ele geçirme hedefini gerçekleştirmeye uzak kalırken; Temsilciler Meclisinde ise çoğunluğu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

100 sandalyeli Senatonun 35 üyesini belirleyecek seçimin geçici sonuçlarına göre, Senatoda Cumhuriyetçiler 48, Demokratlar ise 46 sandalyeye sahip durumda.

Senatoda halen Demokrat Partiye eğilimli 2 bağımsız senatör bulunduğundan, Senato çoğunluğunu kimin sağlayabileceği belirsizliğini koruyor.

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerinde birer ve Georgia eyaletinde iki sandalye için yapılan seçimlerin sonucu henüz netleşmedi. Kuzey Carolina ve Alaska'da Cumhuriyetçi adaylar, yarışı az farkla önde götürürken; Georgia eyaletinde bir Cumhuriyetçi, bir de Demokrat aday ipi göğüsleyecek gibi görünüyor.

Senato seçimlerinin böyle sonuçlanması halinde Cumhuriyetçiler Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak 6 yıldır sahip oldukları çoğunluğu korumuş olacak.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise Demokratlar 197, Cumhuriyetçiler ise 186 sandalyeye sahip bulunuyor. 435 sandalyeli mecliste 52 üye henüz belli değil. Meclisteki çoğunluğun Cumhuriyetçiler lehine değişebileceği öngörülüyor.