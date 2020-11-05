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Trump'ın ekibi Georgia için de dava açtı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanya ekibi, kritik eyaletlerden Georgia'da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı.
Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.
Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu anlattı.
Trump'ın seçim kampanya ekibi çarşamba günü içinde Wisconsin'deki oyların yeniden sayılması, Michigan ve Pennsylvania'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmıştı.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe BidenSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 04:09
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