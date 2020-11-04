ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek, oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, Michigan'da oyların sayım işleminin sürdüğünü ve yarışın kafa kafaya gittiğini vurguladı.

Birçok oy sayım merkezine gözlem için yaptıkları talebin reddedildiğinin altını çizen Stepien, "Michigan'daki eyalet mahkemesinde, bize oy sayımı için gözlem için gerekli erişim verilene kadar oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtık. Aynı zamanda halihazırda açılmış ve sayılmış oy pusulalarının da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Stepien, Trump'ın Michigan'da ve diğer yerlerde meşru tüm oyların sayılmasını sağlamak istediğini aktardı.

Trump'ın ekibi Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını talep edecek

Stepien, gün içinde yaptığı başka bir yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savunmuş ve "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Pensilvanya'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışında en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, seçim yarışında kazananın belirlenmesinde önemli rol oynayacak Pensilvanya eyaletinde devam eden oy sayma işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bu seçimlerin ülke tarihi açısından "en önemli" seçimler olduğunu belirten Clark, "Bu seçimlerin güvenliği, milletimizin yararınadır. Pensilvanya'da kötü şeyler duruyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere oylarını kullandırtmamaya ve çoğunluğunu azaltmaya çalışıyor" iddialarında bulundu.

Yüksek Mahkemenin, bu eyalette 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine postayla ulaşan oyların kabul edilmesine yönelik kararını da eleştiren Clark, "Yüksek Mahkemenin, yasalara aykırı biçimde postayla oyların kabul edilmesi süresini uzatması kararına karşı da dava açacağız" ifadesini kullandı.

"Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı"

Bu eyaletteki süreçle ilgili 2 karar daha aldıklarının altını çizen Clark, "Demokrat seçim yetkililerine karşı, oy sayımını Cumhuriyetçi yetkililerden sakladılar. Şu anda tüm ülkenin gözü Pensilvanya'da ancak Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı. Bu konuda da dava açtık." bilgisini paylaştı.

Clark, Pensilvanya Demokrat Parti teşkilatına da seçim kanunlarını ihlal ettikleri için dava açtıklarını duyurdu.