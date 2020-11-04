ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Donal Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç" ifadesini kullandı.

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.

Başkanlık için 270 delege gerekiyor

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Son verilere göre Demokrat aday Biden 238, Cumhuriyetçi aday Trump ise 213 delegeye sahip.

Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanlık seçimlerine dair yaptığı açıklamada, “Biz aslında bu seçimleri kazandık.” demişti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Twitter'dan Trump'ın seçim paylaşımına 'uyarı' etiketi

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşımına, "uyarı" etiketi ekledi.

Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" etiketini ekledi.

Trump, söz konusu paylaşımında, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." sözlerini söyledi.