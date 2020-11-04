Haber Giriş: Kaynak: AA
Texas'ı Trump kazandı
ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.
Trump, Texas'ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delege almış durumda bulunuyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe BidenSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 09:42
Sıradaki Haber
Trump: Seçimi çalmaya çalışıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz