Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam bir açıklama yapacağım. Büyük bir zafer. Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz"

Twitter'dan uyarı

Öte yandan Twitter, Trump'ın "seçimin çalındığına" ilişkin paylaşımına uyarı notu bıraktı.

Notta, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." denildi.