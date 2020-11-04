Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Trump: Seçimi çalmaya çalışıyorlar
Donald Trump, "Seçimi çalmaya çalışıyorlar, buna asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam bir açıklama yapacağım. Büyük bir zafer. Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz"
Twitter'dan uyarı
Öte yandan Twitter, Trump'ın "seçimin çalındığına" ilişkin paylaşımına uyarı notu bıraktı.
Notta, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." denildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 09:46
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