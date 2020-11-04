ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için nefesler tutuldu.

Şimdiye kadar yapılan anketlerin çoğunda Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğü görüldü, ancak salıncak eyaletlerin durumu ve Trump'ın dört yıl önceki gibi bir sürprize imza atma olasılığı da devam ediyor.

Salıncak eyaletlerden biri olan Pensilvanya'dan gelecek sonuçların seçim yarışında kriitk bir gösterge olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle posta ile oy kullanımı nedeniyle oyların sayımı ve eyaletlerin resmi sonuçlarının açıklanması günler sürebilir. Ancak ilk sonuçlar, Türkiye saati ile 04.00'da gelmeye başlayacak.

Trump Washinton'da, Biden Delaware'de

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde sonuçlar merakla beklenirken, Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.

Trump, bugün Washington DC yakınlarındaki Virginia'nın Arlington kentinde bir seçim merkezini ziyaret etti.

Basına kapalı geçen ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Trump, "Bu gece muhteşem bir gece yaşayacağız" dedi.

Trump, bu akşamdan başarı beklediğini belirterek, "Henüz bir yenilgi ya da zafer konuşması hazırlamadık. Kazanmak kolay ama kaybetmek asla kolay olmadı." yorumunda bulundu.

Bazı eyaletlerin postayla 3 Kasım'a kadar kullanılan oyları, seçimden sonra da kabul etme kararını eleştiren Trump, "3 Kasım gecesi sonuçları öğrenme hakkımız var. Bu seçimleri tüm dünya izliyor" diye konuştu.

Trump kazanırsa kutlama Beyaz Saray'da olacak

Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek.

Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi.

Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.