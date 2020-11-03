Başkanlık seçimlerinde, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 100 milyon 298 bin 838 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.

California 12 milyon 90 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 9 milyon 69 binden fazla oyla "ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler" olarak öne çıktı.

Öte yandan kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçimindeki toplam oyların yüzde 72,8'ine denk geldiği kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin, 92 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, salgın nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.