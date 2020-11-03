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Fransa'da bir günde hastanelerde 426 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kısıtlamaların yeniden başladığı Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 1,5 milyonu geçti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 330 artışla 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.
Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 289'a yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 265 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1610 artışla 120 bin 714'e çıktı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'da kaldı. Bu oran uzun aradan sonra ilk kez yükselmedi.
COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Etiketler: Fransa KoronavirüsSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 22:25
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