Ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi hakkında açıklama yapan Trump, şunları söyledi:

-Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar gerçekten çok güzel. Çıkıp bir şeyleri kutlamak istiyoruz, böyle bir başarı.

-Ohio'yu kazandık, Texas'ı kazandık. Texas'ı 700 bin oyla kazandık. Georgia'yı da kazandık, öyle görünüyor. Kuzey Carolina'da 76 bin oy öndeyiz.

[ABD'de Başkanlık Seçimleri]

Donald Trump: Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar çok güzel. pic.twitter.com/hGXNh3dBMO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2020

Pensilvanya vurgusu

-Pensilvanya'yı da çok büyük bir farkla kazanıyoruz, 690 bin oy farkımız var.

-Michigan'ı da kazanıyoruz, 300 bin oy farkı var. Wisconsin'i de kazanıyoruz. Florida'da harika bir zafer oldu bizim için. Arizona'da sayılması gereken çok fazla oy var.

-Rakamlar değişebilir ama küçük bir miktar değişebilir.

"Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz"

-Kanunun doğru şekilde işlemesini istiyoruz. Oy kullanma işleminin bitirilmiş olması gerekiyor, bunun için ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceğiz.

Donald Trump: Biz kanunun doğru şekilde işlemesini istiyoruz. ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceğiz. Artık oy kullanılmasının bitmiş olması gerekiyor. Bunun bitirilmesini sağlamak için mahkemeye gideceğiz. Çok kötü bir durum halen oy göndermeye devam ediyor olmaları. pic.twitter.com/EDLXMFsWc1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2020

Başkanlık için 270 delege gerekiyor

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Son verilere göre Demokrat aday Biden 238, Cumhuriyetçi aday Trump ise 213 delegeye sahip.

Trump Washington'da, Biden Delaware'de

Trump, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip ediyor.

Demokrat aday Joe Biden ise Delaware eyaletinde. Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.