Haber Giriş: Kaynak: AA
Arizona'yı Biden aldı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, Arizona'dan 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Joe Biden Son DakikaSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 11:14
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