Haber Giriş: Kaynak: DHA
7 yaşındaki çocuk, okul yolunda bombaların hedefi oldu
[Fotoğraf: DHA]
Suriye’de dün rejim güçlerinin Ariha ilçesine yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Remas Hindevi'nin, okula giderken bombaların hedefi olduğu ortaya çıktı.
Dün, Esad rejimi güçleri tarafından Ariha ilçesine karadan karaya topçu saldırısı düzenlendi.
Ariha’da yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.
Annesi ağıt yaktı
Saldırılarda hayatını kaybeden Reman Hindevi de bombardıman nedeniyle annesinin uyarılarına rağmen okula gitmek isterken yolda bombaların hedefi oldu.
Kızının arkasından gözyaşı döken annesi, “Yemin ederim seni okula göndermek istemedim, uyandırmak istemedim kızım” diye ağıt yaktı.
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