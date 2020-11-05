ABD'de başkanlık seçimleri sonrasında yaşanan sayım tartışması binlerce kişiyi sokaklara döktü.

New York'ta Donald Trump'ın ekibinin oy sayımıyla ilgili itirazlarına karşı çıkan bir grup, olay çıkardı.

Trump Tower binası önünde toplanan kalabalık, yolları kapattı. Birçok noktada ateş yakılmasının ardından 20 kişi gözaltına alındı.

Portland'da da göstericiler polisle çatıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Irkçılık karşıtı protestoların başlangıç noktası Minneapolis'te de eylem vardı; Trump karşıtları "her oy sayılır" sloganı attı.

Seattle, Chicago, San Francisco ve başkent Washington'ın da aralarında bulunduğu birçok şehirde ise Joe Biden'ı destekleyen göstericiler eylem yaptı.

Trump destekçileri oy merkezini bastı

Trump'ın kampanya ekibinin seçim itirazları, taraftarları harekete geçirdi.

Michigan ve Arizona'da oy sayım merkezini basan destekçiler sayım işleminin durdurulmasını istedi.

Merkezde çalışanlar da önlem olarak pencereleri tahta plakalarla kapattı.