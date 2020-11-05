Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta yeni seçim yasası onaylandı
[Fotoğraf: AA]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni seçim yasasını onayladı.
Yeni seçim yasasına göre, kapalı ve açık liste yöntemi uygulanacak ve seçim komiserliği üyeleri bağımsızlar ve yargıçlardan oluşacak.
Ülkede gelecek yıl haziran ayında erken seçimlerin yapılması kararı alınmıştı.
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