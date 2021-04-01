Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti.

Görüşmede, savunma alanında iş birliği, Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren insansız hava araçları ve teknoloji alanındaki yenilikler ele alındı.

[Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı]

Kabulde, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Karabağ Nişanı ile ödüllendirildi.

Baykar tarafından üretilen SİHA'lar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında önemli rol üstlenmişti.

[Fotoğraf: Twitter/@selcuk]

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. #TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."