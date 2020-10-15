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'Kaç tane Türk drone'unuz var?' sorusuna Aliyev'den cevap: Yeterince
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 muhabirinin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna, gülerek, "Yeterince var." karşılığını verdi.
Aliyev, başkent Bakü'de, France 24 kanalının Dağlık Karabağ gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Aliyev, muhabirin, "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna "Yeterince var" yanıtını verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, sayıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermenin doğru olmayacağını kaydetti.
Ermeni ordusunda 1 milyar dolarlık zayiat
Aliyev, sadece Türk drone'larının Ermenistan ordusuna verdiği zararın 1 milyar dolar olduğunu ifade etti.
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