Aliyev, başkent Bakü'de, France 24 kanalının Dağlık Karabağ gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Aliyev, muhabirin, "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna "Yeterince var" yanıtını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, sayıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermenin doğru olmayacağını kaydetti.

Ermeni ordusunda 1 milyar dolarlık zayiat

Aliyev, sadece Türk drone'larının Ermenistan ordusuna verdiği zararın 1 milyar dolar olduğunu ifade etti.