Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti
[Fotoğraf: Reuters]
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, istifa ettiğini açıkladı.
Ceenbekov, görevi bırakmasını talep eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları önlemek adına bu kararı aldığını duyurdu.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:40
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