Azerbaycan ordusu 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı.

Azerbaycan ordusu 10 bin asker, 100 tank, 30 askeri havacılık aracı ve Türkiye’den alınan SİHA’lar ile tatbikat düzenledi.

Tüm kontrollerin ardından havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi" denildi.