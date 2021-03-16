Başkent Nur Sultan Sıhhi Başhekimi Sarhat Beysenova, şehirdeki epidemiyolojik durumun istikrarsız olduğunu ve COVID-19'un yayılma hızına göre riskli bölgede yer aldığını vurguladı.

Beysenova, söz konusu durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını ifade ederek, Nevruz Bayramı öncesi başkent Nur Sultan'da COVID-19'a karşı ek tedbirlerin alınmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Nevruz etkinlikleri yasak

Yeni karar gereği, başkentte 18 Mart itibarıyla Aralık 2020'de faaliyetlerine izin verilen sinema salonları yeniden kapatılacak. Nevruz Bayramı kutlama etkinlikleri yasaklanacak.

Ayrıca, 21 Mart Pazar günü şehirdeki toplu taşıma durdurulacak, alışveriş ve eğlence merkezleri ile kapalı spor salonları faaliyet gösteremeyecek.

Aynı zamanda başkentteki kafe ve restoranların çalışma saatlerine kısıtlama getirilecek.

Ülkede 95 binden fazla kişi COVID-19 aşısı oldu

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında, 1 Şubat'tan itibaren ülkede 95 binden fazla kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Ülkede aşı kampanyasının yeteri kadar iyi yürütülemediğine dikkati çeken Mamin, hükümete, halkı aşılamanın önemi konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapma talimatı verdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kazakistan'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 954 artarak 225 bin 685'e çıktı.

Ülkede en çok günlük COVID-19 vakası 127 ile başkent Nur Sultan'da, 297 ile Almatı'da kaydedildi.