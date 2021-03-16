Havacılık Bakanı Hadi Sirika, koronavirüsle ilgili haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Emirates Hava Yolları'nın, hükümetin koyduğu ülkeye giriş yapacak yolcuların 72 saat önce COVID-19 testi yapma kuralına uymadığını belirtti.

Emirates Hava Yolları'nın, PCR testi olmayan yolcuları sürekli olarak Nijerya'ya getirdiğini kaydeden Sirika, "Bu nedenle hükümetin aldığı karara göre, Emirates'in, 17 Mart'tan itibaren Nijerya'daki operasyonları askıya alındı" dedi.

Lufthansa'ya uygulanan uçuş yasağı kaldırıldı

Sirika, hükümetin, Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketiyle yapılan anlaşma sonucunda da şirkete uygulanan uçuş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya ve Fransa gibi bazı ülkeler, Nijeryalılara ülkeye giriş yasağı koymuştu. Buna karşın Nijerya hükümeti de, bu ülkelerin hava yollarına uçuş yasağı getirmişti.