Yunan Donanma Fonu Derneği Başkanı Prodromos Emfiecioglou'nun sözleri, Yunanistan'daki Türkiye korkusunu gözler önüne serdi.

Emfiecioglou, Yunan donanmasının Türk donanması karşındaki güçsüzlüğüne vurgu yaptı. Türkiye’nin yeni ve modern gemiler inşa ettiğine dikkat çekti, buna karşın Yunanistan’ın gemilerinin eskidiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Son dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırma politikası yürüten Yunanistan’da Türkiye paniği büyüyor.

Türkiye’nin gerilimi düşürme çabalarına karşın Atina yönetimi son dönemde silahlanmaya hız verdi.

Sivil toplum kuruluşları da Türkiye’nin donanma gücüne dikkat çekerek halkı maddi destekte bulunmaya çağırıyor.

Yunanistan savunma bütçesini artırdı

Atina yönetimi 2021 yılında savunma bütçesini, geçen yıla göre 5 kat artırdı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yunanistan son dönemde Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı. 4 yeni fırkateyn alımı ve 4 fırkateynin modernizasyonu için de çalışmalar yürütülüyor.