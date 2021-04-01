Almanya Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier'e Berlin’deki askeri hastanede AstraZeneca aşısı uygulandı.

Steinmeier aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, Almanya’da onaylanmış aşılara güvendiğini belirterek, "Bugün AstraZeneca ile ilk aşıyı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adımdır" dedi.

İçişleri Bakanı AstraZeneca olmayacak

Alman basını, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in AstraZeneca aşısı olmayacağını yazdı.

65 yaşında olan Cumhurbaşkanı Steinmeier, halka da imkanları kullanarak aşılama kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Steinmeier, eşine böbreğini vermişti

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender aşı önceliği sırasında başka bir grupta yer aldığı için kısa süre önce COVID-19’a karşı aşı oldu.

Steinmeier, 2010’da böbrek hastası olan eşine kendi böbreğini vermişti.