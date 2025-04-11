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Dünya
AA 11.04.2025 10:58

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Antalya'da bulunan Aliyev ve Tatar'ın ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Tatar'ın Aliyev'e KKTC'ye gösterilen dayanışma, destek ve birkaç gün önce ADA Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası forumda yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin ve farklı alanlardaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

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İlham Aliyev Ersin Tatar Azerbaycan KKTC
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